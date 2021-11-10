Kasım ayında denize girdi! Görenler şaşırdı

Rixos Premium Göcek'te tatil yapan Kaya, Kasım ayı oluşuna aldırış etmeyerek kendisini serin sulara bıraktı.

Keyif dolu bir gün geçiren Emre Kaya, masa tenisindeki hünerlerini de sergileyerek, burada da başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

"TURNEYE ÇIKACAĞIM"

Kaya, "Önümüzdeki hafta 7 konserlik bir turneye çıkacağım. Konserler öncesinde burada olmak bana terapi gibi geldi. Kasım ayının 2. haftası da olsa deniz şahaneydi" dedi.