Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele
Magazin

Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele

Katy Perry ve Justin Trudeau Davos\'ta el ele
20.01.2026 23:18
Ekonomi ve siyaset dünyasının kalbinin attığı Davos, bu yıl alışılagelmişin dışında bir kırmızı halı anına sahne oldu. Dünya Ekonomik Forumu'nun ciddi atmosferi, pop müziğin ikonik ismi Katy Perry ve Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau'nun zirveye el ele girmesiyle bir anda değişti. Diplomatik koridorlarda şok etkisi yaratan bu kare, 2026 zirvesinin en çok konuşulan olayı olarak kayıtlara geçti.

Pop yıldızı Katy Perry, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile el ele görüntülendi. Bu kare, çiftin ilişkisini bir kez daha uluslararası kamuoyunun odağına taşıdı.

EL ELE GELDİLER, TÜM GÖZLER ONLARA DÖNDÜ

Katy Perry ve Justin Trudeau, 56. Dünya Ekonomik Forumu'na katılırken kameralara birlikte yansıdı. Çiftin el ele yürüyüşü, politika ve pop kültürünün kesiştiği bu küresel etkinlikte dikkat çeken anlardan biri oldu. Perry'nin sade ve şık kıyafeti ile Trudeau'nun klasik takım elbisesi, medya objektiflerinde geniş yer buldu.

Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele

PERRY, TRUDEAU'NUN KONUŞMASINI TAKİP ETTİ

Perry, etkinlikte Trudeau'nun "soft power" (yumuşak güç) üzerine yaptığı konuşmayı izlerken yer aldı. Trudeau, konuşmasında değişen küresel dengelere ve uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İLİŞKİLERİ 2025'DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Katy Perry ve Justin Trudeau'nun ilişkisi ilk kez 2025 yazında Montreal'de bir araya geldiklerinde dikkat çekmiş, daha sonra çift Paris'te birlikte görüntülenmişti. İlişkileri sonrasında Perry, çiftle ilgili fotoğraflar paylaşarak Instagram'da resmi hâle getirmişti.

Justin Trudeau, Kültür Sanat, Katy Perry, Siyaset, Ekonomi, Magazin, Kanada, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele - Son Dakika

SON DAKİKA: Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele - Son Dakika
