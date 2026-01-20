Katy Perry ve Justin Trudeau Davos\'ta el ele

Pop yıldızı Katy Perry, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile el ele görüntülendi. Bu kare, çiftin ilişkisini bir kez daha uluslararası kamuoyunun odağına taşıdı.

EL ELE GELDİLER, TÜM GÖZLER ONLARA DÖNDÜ

Katy Perry ve Justin Trudeau, 56. Dünya Ekonomik Forumu'na katılırken kameralara birlikte yansıdı. Çiftin el ele yürüyüşü, politika ve pop kültürünün kesiştiği bu küresel etkinlikte dikkat çeken anlardan biri oldu. Perry'nin sade ve şık kıyafeti ile Trudeau'nun klasik takım elbisesi, medya objektiflerinde geniş yer buldu.

PERRY, TRUDEAU'NUN KONUŞMASINI TAKİP ETTİ

Perry, etkinlikte Trudeau'nun "soft power" (yumuşak güç) üzerine yaptığı konuşmayı izlerken yer aldı. Trudeau, konuşmasında değişen küresel dengelere ve uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İLİŞKİLERİ 2025'DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Katy Perry ve Justin Trudeau'nun ilişkisi ilk kez 2025 yazında Montreal'de bir araya geldiklerinde dikkat çekmiş, daha sonra çift Paris'te birlikte görüntülenmişti. İlişkileri sonrasında Perry, çiftle ilgili fotoğraflar paylaşarak Instagram'da resmi hâle getirmişti.