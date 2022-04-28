Kavga Çıkaracak Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki... - Son Dakika

Işın Karaca, 10 yaşındaki kızının Gülşen ve Aleyna Tilki'yi izlerken "Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor" diyerek tepki gösterdiğini açıklamıştı.

Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Işın Karaca'ya bu sözleri hatırlatıldı.

"BÖYLE KIYAFETLER MİDE BULANDIRIYOR"

Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Karaca, "Çocuklarımız var. Böyle kıyafetler mide bulandırıyor. Ben Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'ın öğrencisiyim. Onlardan böyle şeyler görmedik. Örf ve adetlerimizin bilincinde olmamız lazım. O nedenle sahne kıyafetlerinde ayarı iyi tutturmak gerekiyor" dedi.

"KADIN ETİ BU KADAR UCUZ DEĞİL"

Eleştirilerini sürdüren Işın Karaca, "Kadın eti bu kadar ucuz mu ya? Bence değil! Ülkemizde kendi torununa cinsel istismarda bulunan insanları görüyoruz. Bu konularda elimiz ve kolumuz bağlı maalesef" diyerek tartışmayı alevlendirdi.

"ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile İzmir'e yerleştiklerini söyleyen Işın Karaca, "İzmir- İstanbul arası mekik dokuyoruz. Keyfimiz yerinde çok şükür" dedi.

Karaca, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Can'ın çocuk beklentisi yok" cevabını verdi.

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca kimdir, kaç yaşında; Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir. 48 yaşındadır.

Işın Karaca Aslen Kıbrıs'lıdır. Çocukluğundan beri şarkı söyleyen Karaca, öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro bölümünde okurken de devam etti.

Bugüne kadar çeşitli müzisyenlerle ve gruplarla çalışan Işın Karaca, pek çok albümde vokal yaptı, onlarca dublaj ve jingle çalışmasında yer aldı. 1999 yılında kurulan "Panic Attack" adlı grubun solistliğini üstlendi. 1999 ve 2000 Eurovizyon Türkiye Finallerine katıldı, 1999 Altın Güvercin Yarışması'nda bütün dallarda birincilik kazandı.

1997 yılından sonra vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu ve birçok müzisyenin desteği ile ilk albümü Anadilim Aşk'ı 2001 yılında piyasaya sürdü. İkisi hariç bütün şarkıların sözlerinin ve tüm müziklerin Sezen Aksu'ya ait olduğu albümle büyük başarı sağladı ve tüm Türkiye tarafından tanınır oldu. Albümün çıkış parçası "Tutunamadım" ve ardından "Başka Bahar" şarkıları hit oldu ve müzik listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.

İlk defa kendi bestesine de yer verdiği ikinci albümü İçinde Aşk Var'ı 19 Aralık 2004 tarihinde çıkardı. 2 yıllık bir aradan sonra 16 Haziran 2006 tarihinde ise üçüncü albümü Başka 33/3'ü piyasaya sürdü. Dördüncü stüdyo albümü Uyanış 29 Mayıs 2009 tarihinde yayınlandı. Karaca, beşinci albümü için farklı bir tarz denedi. Arabesk tarzındaki Arabesque: Geçmiş, Geçmemiş Hiç... albümünde 80'li 90'lı yıllarda Türkiye'de sevilen arabesk şarkıları seslendirmiştir.

2005 yılında kendi adını taşıyan "Işın Show" adlı show programını sunan Işın Karaca, yine aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı sinema filminde rol aldı.

IŞIN KARACA KAÇ KEZ EVLENDİ?

Işın Karaca'nın eşi kim, kaç kere evlendi; 19 yaşında Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu, ikinci eşi Sedat Doğan ile evliliğinden ise Mia (2011) isimli bir kızı bulunan Işın Karaca, Balık burcudur. Işın Karaca, 2016-2019 yılları arasında Tuğrul Odabaş ile evli kalmıştır. Karaca bir süredir müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşıyor.