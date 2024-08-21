Kaya Çilingiroğlu, dudak dudağa yakalandığı genç sevgilisiyle ilgili gerçeği öğrenince her yerden engelledi - Son Dakika
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Kaya Çilingiroğlu, dudak dudağa yakalandığı genç sevgilisiyle ilgili gerçeği öğrenince her yerden engelledi

Kaya Çilingiroğlu, dudak dudağa yakalandığı genç sevgilisiyle ilgili gerçeği öğrenince her yerden engelledi

Daha önce iki kez nikah masasına oturup boşanan Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'dan küçük isimle dudak dudağa yakalanmıştı. Görüntülendiği genç kızın Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi olduğunu öğrenince ayrıldığını ifade eden Çilingiroğlu, ''Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim'' dedi.

21.08.2024 11:40
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Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'dan 2005 yılında, Feraye Tanyolaç'tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra ve Hüseyin Kaya adında çocukları olan Kaya Çilingiroğlu son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

"HANIMEFENDİ KIZ ARKADAŞIM"

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde kendisinden 38 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenmiş ve bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu. Çilingiroğlu "Hanımefendi kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni" ifadelerini kullanarak, yeni birlikteliğini ilan etmişti.

"ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ HER YERDEN ENGELLEDİM"

Kaya Çilingiroğlu, son olarak 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'ne katıldı. Etkinlikte ödül alan ünlü isim, kızından bile küçük olan yeni aşkıyla ayrıldığını açıkladı. Milliyet'te yer alan habere göre; biten ilişkisi hakkında konuşan Çilingiroğlu "Bu konu hakkında ne konuşabilirim ki... Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı" ifadelerini kullandı.

"BASININ ORAYA GELMESİNİ O İSTEMİŞ"

O gece basın mensuplarının oraya gelmesini genç sevgilisinin istediğini öne süren Çilingiroğlu, "Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim" dedi.

Kaya Çilingiroğlu, Mehmet Ali Erbil, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaya Çilingiroğlu, dudak dudağa yakalandığı genç sevgilisiyle ilgili gerçeği öğrenince her yerden engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Osman Koca: adamda istiyorki bayii çıkışlı sıfır olsun 94 0 Yanıtla
  • Behzat: Mehmet Ali den zarar gelmez kaya. 54 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: E ne olmuş yani bütün sevgililerin sıfır miydi 48 0 Yanıtla
  • Önder Akbayır: Hülya Avşar bütün sosyeteden sonra sana gelmişti onu nasıl kabul ettin. 39 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Magazin dünyasından veren verene alan alana… 32 0 Yanıtla
  • Halit Kaplan: Bunun haber değeri varmı ? 21 2 Yanıtla
  • Serdar Erişen: Malinin doldurdugu yeri kaya dolduramaz ondan bırakmıştır 21 1 Yanıtla
  • Emir Arslan: yapmadığınız şey değil köyün ortak malı gibi nede olsa adına aşk diyorsunuz 18 0 Yanıtla
  • Aydin Yilmaz: Siqib bıraktı 13 0 Yanıtla
  • Yavuz Yilmaz: Bunun üzerinden prim yapacak Mıs ha ha ha sen nasıl gündem ve prim yapacağını şaşırdın 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kaya Çilingiroğlu, dudak dudağa yakalandığı genç sevgilisiyle ilgili gerçeği öğrenince her yerden engelledi - Son Dakika
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