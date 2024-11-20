Kaya Çilingiroğlu\'ndan Hülya Avşar\'a esprili yanıt!

Seyithan Koç:

eyer bu sanatcılar bir birine sadık olsaydılar her gün boşanmazdılar ben hic bir zaman sanamcıları sevmedim sevmemde ihanetlerinden dolayi topluma kütü örnek olmuş müslümanlığada cok ters insanlar tabiki aşık veysel harin onu tenzi ederim aşık veysel gercek bir şahir akıl küpü ve örnek alınacak bir insan