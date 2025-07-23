Kaymakam Başar, Sason\'da şehit aileleri ve gazi aileleriyle araya geldi

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, terörle mücadele şehit ve gazi olan vatandaşların aileleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Başar, beraberindeki kurum müdürleriyle ilçe merkezi ve köylerde bulunan gazi ve şehit aileleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Ziyaretinde gazi ve şehit yakınlarına beraberinde getirdiği çeşitli hediyeleri veren Başar, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli yakınlarının, gazi ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu topraklar uğruna can veren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri ve gaziler ise, Kaymakam Başar ve beraberinde bulunan kurum müdürlerine teşekkür etti. - BATMAN