5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika
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5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!

20.08.2022 14:11
5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!

Kayseri'de husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdıran ve 5 kişiyi yaralayan ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili ifade veren Işık, "Uyuşturucu kullanıyorlardı. Rahatsız olduğumuzu söyleyip uyardım. 'Kimse bizi engelleyemez' dedikleri için oğlu 3-4 el ateş etti. Ben ateş etmedim" sözlerini sarfetti.

Kayseri'de yaşayan şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık ile husumetli oldukları aynı mahallede oturan grup arasında 15 Ağustos'ta tartışma çıktı. O sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan pompalı tüfekle gruba ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

METİN IŞIK: OĞLUM 3-4 EL ATEŞ ETTİ, BEN ETMEDİM

Olay sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Metin Işık ve oğlu hakkında, 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan soruşturma başlatıldı. Metin Işık'ın ifadesinde, "Uyuşturucu kullanıyorlardı. Bizi tahrik ediyorlardı. Gelinim ve kız çocuğum var. Bu yüzden rahatsız olduğumuzu, söyleyip uyardım. 'Kimse bizi engelleyemez' dediler. Oğlum da bu lafı duyunca tüfekle 3-4 el ateş etti. Ben ateş etmesin diye tüfeği tuttum. Ben ateş etmedim" dediği ortaya çıktı.

Komşuların kavgasında şarkıcı Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı

"METİN IŞIK DA ATEŞ ETTİ"

Yaralıların yakınlarının ise olay sırasında Metin Işık'ın da ateş ettiğini söyleyip şikayetçi oldukları öğrenildi. Bu arada, olay yerinde 2 tüfeğin bulunduğu, tüfeklerden birini şarkıcı Metin Işık'ın kolluk güçlerine kendisinin teslim ettiği belirtildi.

Komşuların kavgasında şarkıcı Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı
Komşuların kavgasında şarkıcı Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika
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