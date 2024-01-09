Kazıkbeli Savaşı\'nın 876. Yıl Dönümünde Başkan Osman Zolan\'a Altın Ok Ödülü Verildi

Anadolu'nun Türk vatanı olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı'nın 876 yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansta, 1176 Derneği tarafından Başkan Osman Zolan'a Denizli tarihine sağladığı katkı için "Yılın Altın Ok Ödülü" verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 876 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun Türklerin yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için düzenlediği anma programlarına devam etti. Anma etkinlikleri kapsamında 1176 Derneği tarafından, Doç Dr. Gülşen İstek'in verdiği "II. ve III. Haçlı Seferlerinde Almanların Denizli'deki Faaliyetleri" konulu konferans düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen konferansa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, 1176 Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Balık, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Bu yıl ilk olmak üzere, Denizli tarihine katkı sağlayanlara "Yılın Altın Ok" ödülünü vereceklerini belirten Doç. Dr. Balık, okun Türk kültüründe kadim bir kavram olduğuna dikkati çekti. Doç. Dr. Gülşen İstek ise konferansta, haçlı ordularının amacının Kudüs'ü Müslümanların elinden kurtarmak olduğunu anlattı.

Ecdadın tarihi zaferi

Konferansın ardından sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a Yılın Altın Ok Ödülü PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından verildi. Ecdadın 876 yıl önce gerçekleştirdiği Kazıkbeli Zaferi'ni gururla kutladıklarını belirten Başkan Zolan, "Canıyla, kanıyla bu toprakları vatan yapan ecdadı unutmamamız gerekiyor. Onları unutmayıp geleceğe taşırsak emanetlerine de sahip çıkmış oluruz" dedi. Yılın Altın Ok Ödülü için teşekkür eden Başkan Osman Zolan, "Denizli tarihi daha araştırmaya muhtaçtır, daha altından birçok güzellikler, değerler çıkacaktır" diyerek restorasyonu tamamlanan Türk-İslam Tarihi Açık Hava Müzesi adını verdikleri İlbadı Mezarlığı'na dikkat çekti. - DENİZLİ