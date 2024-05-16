Keçiperver, Burdur\'da Gül Hasadına Merak Sardı

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Burdur'da köyde ailesi ile yaşayan ve köy yaşamından çektiği videolarla sosyal medyada "Keçiperver" adıyla bilinen Havvanur Kösem, bu sefer de gül hasadına merak sardı. Gül bahçelerinde yapılan hasada katılan Keçiperver, hem gül işçileriyle sohbet etti hem de sosyal medyaya içerik üretti.

Sosyal medya platformları üzerinden 5 yıldır video çekip yayınlayan "Keçiperver" olarak tanınan Havvanur Kösem'in Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde tarladaki çalışma anlarından hazırladığı vlog, Türkiye genelinde büyük ilgi toplamıştı. Köyde çiftçilik yapan aile ile birlikte yaşayan ve köy hayatına dair yaptıkları çalışmaları vlog haline getirip sosyal medyada paylaşan Kösem, yaptığı içeriklerle takipçilerinin sempatisini kazandı.

Mayıs ayının ilk haftalarında başlayan gül hasadını merak eden Havvanur Kösem, yöresel kıyafetlerini giyip gül bahçelerine indi. Burada kolları sıvayıp gül toplayan Kösem hem gül işçileriyle sohbet etti, hem de sosyal medya hesabı için içerik üretti.

İlk defa gül hasadını deneyimlediğini ve gül kokulu bahçelerde çalışmanın hoşuna gittiğini söyleyen Havvanur Kösem gül toplamanın erik ve nar toplamaya göre daha kolay ve zevkli olduğunu belirtti.

Gül bahçesinde yaptığı açıklamada buraya hem içerik üretmeye hem de hasadı deneyimlemeye geldiğini belirten Kösem, "Gül hasadını ilk kez tecrübe ettim açıkçası. Çok sevdim. Tabii akşama kadar toplamak zor ve yorucu olabilir ama ben 2-3 saattir falan topluyorum, gayet keyifli geçiyor. Bir de güzel güzel gül kokuları geliyor, manzara müthiş Burdur Gölü. Her şey çok güzel. Bildiğim kadarıyla gül kozmetikte kullanılıyor, yağı çıkartılıyor. Yağı çok değerli, kilosu 12 bin ile 16 bin euro arasında değişiyor" dedi.

Gül toplamak erik ve nar toplamaktan daha kolay

Kendi bahçelerinde erik ve nar yetiştirdiklerini, gül toplamanın onlara göre daha kolay olduğunu da söyleyen Havvanur Kösem, "Bu aralar biz erik topluyoruz, o daha zor. Nar toplamak da daha zor bence. Çünkü gül boyum ile aynı seviyede ve çok kolay kırılıyor. Mevsimi de mayıs ayı olması nedeniyle ne sıcak ne de soğuk. Yanmazsın o yüzden güneş kremini sür sür topla" diyerek esprili bir şekilde konuştu.

Gül bahçesindeki hasadın ardından gül yağı çıkarma tesisini de gezen Kösem, topladığı gülleri tartıp kaynatma kazanlarına doldurdu. Daha sonra yapılan işlem hakkında tesis yetkilisinden gül yağının nasıl elde edildiği hakkında bilgi aldı. - BURDUR