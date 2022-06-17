Kelebek'in Partisinde Bomba İtiraf Geldi! - Son Dakika
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Kelebek'in Partisinde Bomba İtiraf Geldi!

17.06.2022 15:21
Kelebek'in Partisinde Bomba İtiraf Geldi!

'Ada Masalı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan, Kelebek'in "Yaza Merhaba Partisi'ne ayrı ayrı geldi. İkilinin partiye birlikte gelmemesi ayrılık iddiasına neden oldu. Navruz'dan ayrılık iddiasına yanıt geldi. Ayça Ayşin Turan'ın 'gelinlik' itirafı da dikkat çekti. İşte detaylar...

Kariyeri hakkında konuşan Ayça Ayşin Turan, "Bir film hazırlığımız var çok detay veremiyorum" sözleriyle bir sinema filminde oynayacağını müjdeledi.

Turan, muhabirlerin, " Murat Boz'un partneriniz olacağı iddiası doğru mu? sorusuna, "Okuduğum bir projeydi ama daha netleşmedi" diyerek yanıt verdi.

'GELİNLİK' AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Güzelliğiyle tüm bakışları üzerine toplayan Ayça Ayşin Turan, muhabirlerin "Beyazlar içinde sizi görünce gelinlik aklımıza geldi. Gelinlik giyme hayaliniz var mı? sorusuna, "Kısmet. Ben çok hayal kurmayı sevmiyorum. Hedef koymayı seviyorum" yanıtını verdi.

"TERS KÖŞE YAPACAĞIM"

Sevgilisi Ayça Ayşin Turan'dan sonra partiye katılan Alp Navruz, "Şu sıralar görüştüğüm ve beni çok heyecanlandıran iki iş var. Biraz ters köşe olabilir seyirciler için" diyerek yeni proje görüşmeleri yaptığını söyledi.

"İŞLERİMİZ YÜZÜNDEN AYRI AYRI GELDİK"

Navruz, "Partiye sevgiliniz Ayça hanımla gelmediniz. Özel bir nedeni var mı?" sorusuna, "Ben görüşmedeydim. Ayça'da farklı bir yerde hazırlanıyordu. İşlerimiz yüzünden ayrı ayrı geldik. İlişkimiz gayet yolunda ve iyi gidiyor" diyerek karşılık verdi.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.

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Kaynak: Snob Magazin

Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı, Alp Navruz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kelebek'in Partisinde Bomba İtiraf Geldi! - Son Dakika

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