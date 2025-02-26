Kenan Doğulu, Beren Saat\'in 41. yaşını kutladı: Seni çok seviyorum

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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat'in 41. yaşını sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımla kutladı.

Başarılı oyuncu Beren Saat ile ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta sade bir törenle dünyaevine girdi. Çift, zaman zaman evliliklerinde zor günler geçirse de birlikteliklerine devam etti.

Uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten Beren Saat'in doğum günü. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in 41. yaşını sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Birbirlerini öptükleri bir fotoğraf paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice şahane yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum" yazdı.