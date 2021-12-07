Üye Girişi
Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım - Son Dakika

Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım

07.12.2021 11:29
Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, önceki akşam Kuruçeşme Korto Live adlı mekanda Saba Tümer'in doğum günü partisine katıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift Altın Kelebek ödül törenine neden katılamadıklarını açıkladı.

Uzun süredir İstanbul gecelerinde görünmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, önceki akşam Kuruçeşme Korto Live isimli mekanda Saba Tümer'in doğum günü partisine katıldı.

"BAŞKA BİR İŞİM VARDI, KATILAMADIM"

Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım

Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Doğulu, "Her şey çok güzel gidiyor. Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi" dedi. Gazetecilerin, "Altın Kelebek ödül töreninde sizi göremedik. Davet edilmediniz mi?" sorusuna Doğulu, "Bana davetiye geldi. Ama benim başka bir işim vardı. O yüzden katılamadım" dedi.

Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım

Kenan Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! 11:20 Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı!
Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! 11:15 Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü 11:12 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla 17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla

Son Dakika Haberleri
11:25 Azra Akın olaylı geceyi anlattı: Hukuki yollara başvurduk!
11:17 Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu
11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi
11:11 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü
11:11 Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor
11:08 Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor
10:53 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti
10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?
10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı
10:49 Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı
Sedat Peker BAE'de gözaltına alındı mı? Avukatı, merak edilen soruyu yanıtladı: Gözaltında değil Sedat Peker BAE'de gözaltına alındı mı? Avukatı, merak edilen soruyu yanıtladı: Gözaltında değil         
11:26
Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu         
11:17
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor         
11:11
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 11:34:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement