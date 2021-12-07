Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım

Uzun süredir İstanbul gecelerinde görünmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, önceki akşam Kuruçeşme Korto Live isimli mekanda Saba Tümer'in doğum günü partisine katıldı.

"BAŞKA BİR İŞİM VARDI, KATILAMADIM"

Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Doğulu, "Her şey çok güzel gidiyor. Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi" dedi. Gazetecilerin, "Altın Kelebek ödül töreninde sizi göremedik. Davet edilmediniz mi?" sorusuna Doğulu, "Bana davetiye geldi. Ama benim başka bir işim vardı. O yüzden katılamadım" dedi.