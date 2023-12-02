Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aldatma iddialarını yalanladı: Umursamadık bile

2016 yılında evlendiği iki kızının annesi Sinem Kobal'ı aldattığı söylentisiyle anılan Kenan İmirzalıoğlu sessizliğini bozdu. Kobal ile bir eğlence mekanında sarmaş dolaş çıkan İmirzalıoğlu, ihanet iddiasını yalanlayarak evliliklerinde bir sorun olmadığını belirtti.

"BİLMEDİĞİMİZ BİR İNSANIN İDDİASINI NASIL DİKKATE ALIRIZ Kİ?"

Mekan çıkışı Magazin Hattı'na konuşan Kenan İmirzalıoğlu, ihanet söylentisiyle ilgili "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz umursamadık bile. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nereden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz" dedi. Sinem Kobal da "Biz ciddiye almıyoruz böyle şeyleri" şeklinde konuştu.

2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020 ile 2022 yıllarında kızlarını kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturmuştu.