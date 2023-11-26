 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ihanet söylentisi sonrası ilk kare! Resmen düşman çatlattılar - Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ihanet söylentisi sonrası ilk kare! Resmen düşman çatlattılar

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ı iddia edilmişti. Çift söylentilere inat Edis'in doğum gününde boy gösterdi. Ünlü çift mutluluk pozlarıyla adeta düşman çatlattı.

26.11.2023 - 10:02,  Güncelleme: 10:23
Abone Ol

Oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun 2016 yılında evlendiği Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddianın ardından açıklama yapan çiftten mutluluk pozu geldi.

İHANET İDDİLARI BOMBA ETKİSİ YARATTI

2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020 ile 2022 yıllarında kızlarını kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada "Kenanİmirzalıoğlu" ve "SinemKobal" etiketleri kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmiş ve binlerce kişi paylaşımda bulunmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ihanet söylentisi sonrası ilk kare! Resmen düşman çatlattılar

SÖYLENTİLERİ YALANLADI

İddiaların ardından 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan çift, ihanet söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, evliliklerinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ihanet söylentisi sonrası ilk kare! Resmen düşman çatlattılar

MUTLULUK POZU VERDİ

Ünlü çift açıklamanın ardından popçu Edis'in doğum gününde söylentilere inat mutluluk pozu verdi. Çift gece boyunca gülücükler saçtı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ihanet söylentisi sonrası ilk kare! Resmen düşman çatlattılar

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Edis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ihanet söylentisi sonrası ilk kare! Resmen düşman çatlattılar - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Uçağını kaçıran Emre Kınay İBB'ye ateş püskürdü: Böyle salaklık olabilir mi
11:08 Prof. Dr. Ercan: Erzincan'da 2035 ile 2045 yılları arasında 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilir
11:07 Podyumda elbisesinin azizliğine uğrayan Sema Şimşek yere kapaklandı
11:01 İzmir'de şiddetli yağış ve fırtına; tsunami etkisi yarattı
10:21 Fuhuş için gittiği Tayland'da dolandırılan Türk turist ülkeyi ayağa kaldırdı! Polisten turistlere kritik uyarı
10:15 Yerlikaya'dan izin çıktı! Usulsüzlükle suçlanan İzmir Belediye Başkanı hakkında soruşturma açılacak
10:14 Düğün salonunda havaya ateş açıp müdahale eden polise de saldırdılar
10:02 Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ihanet söylentisi sonrası ilk kare! Resmen düşman çatlattılar
09:10 File eteğin altına silikonlu iç çamaşırı giyen Hande Ataizi dillere düştü
08:45 10 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon! 25 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2023 12:24:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ihanet söylentisi sonrası ilk kare! Resmen düşman çatlattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement