Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Disney Plus'ın Atatürk dizisini eleştirdi - Son Dakika
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Disney Plus'ın Atatürk dizisini eleştirdi

Son Güncelleme: 15.08.2023 12:42

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, yakın arkadaşlarının düğününe katıldıkları sırada basın mensuplarıyla sohbet ederek, Disney Plus'ın Atatürk dizisini sadece Türkiye'de yayınlayacak olmasına sitem etti. Kenan İmirzalıoğlu, konuyu düğün dışında bir zamanda konuşmak istediğini belirtirken, Sinem Kobal ise düğün öncesinde merdivenden düşerek ayağını burktuğunu ve konuyu başka bir yerde konuşabileceklerini söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti önceki akşam yakın arkadaşlarının düğününe katıldı. Tören öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden çift, Disney Plus'ın Atatürk dizisini sadece Türkiye'de yayınlayacak olmasına sitem etti.

"KONUŞURSAM AĞIR KONUŞURUM"

Verilen karara karşı çıkan Kenan İmirzalıoğlu, "Konuşursam çok ağır konuşacağım, düğün dışında bir zamanda bu konuyu konuşalım, çok tatsız bir durum, onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım" şeklinde konuştu.

SİNEM KOBAL: BU KONUYLA İLGİLİ SEVE SEVE KONUŞURUZ

Merdivenden düştüğü için düğüne sargılı ayağıyla katılan Sinem Kobal ise "Bu olayı düğün dışında bir yerde konuşalım olur mu? Seve seve konuşuruz. Merdivenden inerken ayağım kaydı, tatsız bir burkulma oldu, kırık yada çatlak yok, sanırım bir haftaya geçer, şimdilik üstüne basamıyorum" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Disney Plus, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Disney Plus'ın Atatürk dizisini eleştirdi - Son Dakika


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