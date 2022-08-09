Gizlice Evlendikleri İddia Edildi! - Son Dakika
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Gizlice Evlendikleri İddia Edildi!

09.08.2022 15:02
Gizlice Evlendikleri İddia Edildi!

Kendisinden 15 yaş Taika Waititi ile aşk yaşayan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora (31), Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kafaları karıştırdı. Rita Ora ile Taika Waititi evlendi mi? İşte cevabı...

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi (46) ile evlilik hazırlığında olan Rita Ora'nın gizlice nikah masına oturduğu iddia edildi.

ALYANS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

"Hafta sonu boyunca Paris'ten sevdiğim ve paylaşmayı tamamen unuttuğum anlar" ifadelerini kullanan 31 yaşındaki şarkıcının yüzük parmağında taşıdığı altın alyans, 'gizli evlilik' dedikodularını güçlendirdi.

Birkaç film ve The Voice Australia üzerinde çalışan Rita Ora ile bir dizi film planlayan Taika Waititi'nin iş taahhütleri sona erdikten sonra kutlamayı yapacakları söyleniyor.

RİTA ORA KİMDİR?

Rita Ora 26 Kasım 1990 yılında Kosova, Priştine'de dünyaya geldi.

Arnavut kökenli ingiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora 2012'de yayınlanan ilk albümü Ora ile yakaldığı başarıyı sonrasında çıkardığı albümlerle devam ettirmeyi başarmıştır.

Rita Ora 2015 yılında The Voice İngiltere'nin dördüncü sezonunda jüri koltuğuna oturmuşturç

RİTA ORA İLE TAİKA WAİTİTİ EVLENDİ Mİ?

Geçtiğimiz yıl aşklarını açıklayan Rita Ora ve Taika Waititi'nin gizlice evlendikleri iddia edildi.

Taika daha önce film yapımcısı Chelsea Winstanley ile evliydi, 2 kızı olan çift 2018'de boşandı.

Rita Ora ise Bruno Mars ile birlikteyd. Ünlü isim daha sonra Rob Kardashian ile Ekim 2012'de iki ay sürecek bir ilişki yaşadı. Çiftin birliktelikleri yoğun iş programları sebebiyle sona erdi.

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Kaynak: Snob Magazin

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