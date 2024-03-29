Koronavirüs Nedeniyle Mavi Mağara Filminin Çekimleri Ertelendi - Son Dakika
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Koronavirüs Nedeniyle Mavi Mağara Filminin Çekimleri Ertelendi

Koronavirüs Nedeniyle Mavi Mağara Filminin Çekimleri Ertelendi

Kerem Bürsin, Mavi Mağara filmi çekimlerine çıkmadan önce koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunda pozitif çıkan oyuncu nedeniyle çekimler ileri bir tarihe ertelendi. Filmde Kerem Bürsin, Cem adlı askeri karakteri canlandıracak.

29.03.2024 17:11  Güncelleme: 17:17
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, birkaç gündür reklam çekiminde yer alan oyuncu, dün Mavi Mağara setine çıkmaya hazırlanırken rahatsızlandı. Testleri yapılan oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıkınca set ileri bir tarihe ertelendi.

FİLMDE ASKERİ OYNAYACAK

2 Nisan'da çekimleri başlayacak olan filmde Kerem Bürsin Cem adlı askeri oynayacak. Senaryosunu da kendisinin yazdığı filmi Altan Dönmez yönetecek. Mavi Mağara'nın İstanbul'da başlayacak çekimleri Kaş'ta devam edecek.

Kaynak: Magazinkolik

Kerem Bürsin, Sinema, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Koronavirüs Nedeniyle Mavi Mağara Filminin Çekimleri Ertelendi - Son Dakika

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