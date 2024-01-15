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Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı - Son Dakika
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Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı

2019 yılında 4 yıllık ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ilişkilerini bir şans daha verdiği konuşulmaya başlandı. Hakkında çıkan barışma haberinin ardından sessizliğini bozan Bürsin "Paralel evrende oluyor" diyerek söylentiyi yalanladı.

15.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:44
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Sevilen oyuncular Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya 2015 yılında aşk yaşamaya başlamış 2019 yılında da yollarını ayırmıştı. Çiftin yıllar sonra tekrar bir araya geldiği iddia edildi. Söylentinin kısa sürede gündem olmasıyla Bürsin'den yalanlama geldi.

Çiftin yeni yılla birlikte aşklarının alevlendiği ve birbirine 2. şansı verdikleri ileri sürüldü. Barışma haberlerinin gündem olmasının ardından yapılan bir habere cevap veren Bürsin "Hangi paralel evrende oluyor bu?" ifadelerini kullandı. Hakkındaki ilişki iddialarına sessiz kalan Serenay Sarıkaya'nın ise şarkıcı Mert Demir ile yakınlaştığı da konuşulanlar arasında.

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
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Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin, Magazin, Son Dakika

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