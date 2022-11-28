İspanya\'daki galaya katılan Kerem Bürsin, 65 bin TL\'lik pantolonuyla dikkat çekti

İspanya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde konuk oyuncu olarak yer aldığı 'A Todo Tren 2' adlı filmin İspanya'da gerçekleşen galasına katıldı.

Öğle saatlerinde yapılan galada Bürsin'e büyük ilgi vardı.



Dünyaca ünlü markadan giyiniyor

Bürsin, üzerine dünyaca ünlü bir markanın 2022 sonbahar koleksiyonundan parçalar giydi.

Pantalon 65 bin TL

Yakışıklı oyuncunun sadece üzerine giydiği pantolonun fiyatı 65 bin TL olduğu öğrenildi.

