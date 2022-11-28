İspanya'daki galaya katılan Kerem Bürsin, 65 bin TL'lik pantolonuyla dikkat çekti - Son Dakika

İspanya'daki galaya katılan Kerem Bürsin, 65 bin TL'lik pantolonuyla dikkat çekti

İspanya\'daki galaya katılan Kerem Bürsin, 65 bin TL\'lik pantolonuyla dikkat çekti
Son Güncelleme: 29.11.2022 07:41

Oyunculuk kariyerine başladığından beri yer aldığı her dizi reyting rekorları kıran Kerem Bürsin, şimdi de giydiği pantolonla gündem oldu.

İspanya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde konuk oyuncu olarak yer aldığı 'A Todo Tren 2' adlı filmin İspanya'da gerçekleşen galasına katıldı.
Öğle saatlerinde yapılan galada Bürsin'e büyük ilgi vardı.

Dünyaca ünlü markadan giyiniyor
Bürsin, üzerine dünyaca ünlü bir markanın 2022 sonbahar koleksiyonundan parçalar giydi.
Pantalon 65 bin TL
Yakışıklı oyuncunun sadece üzerine giydiği pantolonun fiyatı 65 bin TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: Magazinkolik

Kerem Bürsin, İspanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İspanya'daki galaya katılan Kerem Bürsin, 65 bin TL'lik pantolonuyla dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'daki galaya katılan Kerem Bürsin, 65 bin TL'lik pantolonuyla dikkat çekti - Son Dakika
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