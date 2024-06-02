Kerem Bürsin ve Hadise Bodrum'da yakınlaştı - Son Dakika
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Kerem Bürsin ve Hadise Bodrum'da yakınlaştı

Kerem Bürsin ve Hadise Bodrum\'da yakınlaştı

Oyuncu Kerem Bürsin, bir derginin düzenlediği etkinlikte şarkıcı Hadise ile Bodrum'da bir araya geldi. İkilinin plajda geçirdiği zaman ve yakınlıkları sosyal medyada aşk iddialarına neden oldu. Ancak Bürsin, arkadaş olduklarını ve sevgili olmadıklarını belirtti.

02.06.2024 15:15
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Oyuncu Kerem Bürsin hafta sonunu Bodrum'da bir derginin düzenlediği etkinlikte geçirdi. Şarkıcı Hadise de oradaydı. İkilinin yakınlıkları dikkat çekti.

Sık sık şakalaşıp gülüşen Kerem Bürsin ve Hadise arkadaşlarıyla kaldıkları otelin plajına indi. Sabaha kadar kumsalda sohbet edip şarkılar söylediler.

Ünlülerin akınına uğrayan organizasyonda Kerem Bürsin 37'nci yaşını da kutladı. Pastasının mumlarını üflerken yanında yine Hadise vardı.

İkilinin bu karesi sosyal medyada gündem oldu, aşk yaşadıkları iddia edildi.

Kerem Bürsin ve Hadise Bodrum'da yakınlaştı

Ünlü isimler İstanbul'a dönüşte havalimanında görüntülendi. Aşk haberleri hakkındaki sorulara cevap veren Bursin,"Hadise benim arkadaşım. Yan yana olduk diye illa sevgili olacağız diye bir şey yok arkadaşlar" dedi.

Hadise ise yöneltilen sorulara cevap vermedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Kerem Bürsin ve Hadise Bodrum'da yakınlaştı - Son Dakika

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