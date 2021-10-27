Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı kostümü! Kıyafeti makyajının önüne geçti

Çektiği videolarla gündem yaratan fenomen Kerimcan Durmaz Amerika'ya taşındıktan sonra cesur paylaşımlarının sayısını artırdı. Yeni hayatıyla son derece dikkat çeken Durmaz'ın Cadılar Bayramı paylaşımları ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

PAYLAŞIMLARI PEK CESUR

Amerika ve Türkiye arasında uzun zamandır mekik dokuyan sosyal medya fenomeni, 3.7 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından 2019 yılına ait olan "Halloween" pozunu paylaştı.

YÜZÜNDEKİ MAKYAJDAN ÇOK KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Aynı zamanda eski make-up artisti de olan Durmaz yüzüne korku filmini anımsatacak sıra dışı makyajıyla dikkat çekse de jartiyer tarzı kıyafeti yüzündeki görüntüyü gölgede bıraktı.

İşte o paylaşım;