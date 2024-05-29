Cadı Kazanı oyunu Yakın Doğu Üniversitesi\'nde sahnelendi

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Arthur Miller'ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu- Vedat Günyol'un çevirdiği, Yiğit Sertdemir'in yönettiği "Cadı Kazanı", 28 Mayıs 2024 Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi.

Kıbrıs seyircisinin heyecan, merak ve beğeniyle izlediği oyun ayakta alkışlandı.

Oyun sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'e plaket ve çiçek takdim etti.

Şehir Tiyatroları Oyunları Kıbrıs'ta Sahnelenmeye Devam Ediyor

Savaş Dinçel'in yazdığı, Barış Dinçel'in yönettiği "Uçurtmanın Kuyruğu", 30 Mayıs 2024 Perşembe günü 20.30'da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde,

Arzu Yurtseven'in yazdığı, Nihat Alpteki'nin yönettiği "Çöpsüz Dünya", 1 Haziran 2024 Cumartesi günü 16.00'da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneleniyor.

CADI KAZANI

Yıl 1692… ABD'de Salem kasabası…Cadılıkla suçlanan insanlar… Büyük tartışmalara, ardından işkencelere, nihayetinde de idamlara varan mahkemeler… Çıkarları için 'liste'lerce insanları ölüme sürükleyen 'insan'lar…

İnancı kullanarak; önce toplumsal yaşamı, sonra hukuku, nihayetinde onuru yok etmeye çalışan 'baştakiler' ve buna sebep olmayı yahut seyirci kalmayı seçen halk… Tiyatro yazınının en önemli isimlerinden Arthur Miller'ın, 1952'de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı bu ölümsüz eser; ilk kez Şehir Tiyatrosu'ndan seyircilerini selamlıyor.

Oyunda Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Ece Bağcı, Emre Çağrı Akbaba, Eraslan Sağlam, Ersin Sanver, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, İbrahim Can, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar, Zeki Yıldırım rol alıyor.

UÇURTMANIN KUYRUĞU

Çocukluğu babası tarafından otoriteyle bezenmiş, sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş, bu disiplin ve otorite kendisi için saplantıya dönüşmüş bir adam, hayatına son vermeye karar verir. İntihar mektubunu yazıp bitirdiği an kapı çalar.

Karşısında ilk defa gördüğü, tanımadığı bir misafir vardır. Gelen adam hayatına ve tüm çocukluğuna dair her şeye hakimdir. Zaman geçtikçe sohbet ilgi çekici bir hal alır. Etkileyici bir iç hesaplaşma başlar. Oyunda Gün Koper, Ali Yoğurtçuoğlu rol alıyor.

ÇÖPSÜZ DÜNYA (3+ Yaş)

İklim değişikliği ve hava kirliliğinden dolayı bulutların renginin, rüzgarın yönünün değiştiği günlerden bir gün; umutlu, mutlu ve bilinçli bir uçurtma olan Uç Uç kuyruğu koptuğu için bir çöplüğe düşer.

Çöplükte, bez bir bebek olan Püsküllü ve atılmış bir koli olan Koli Koli ile tanışır. Çöplüğün kontrolünü elinde tutan Çöpten Kral ve yardımcısı Sinek ile kurulu düzenlerini değiştirmeye çalışan Uç Uç arasında bir mücadele başlar.

Çöpsüz Dünya oyunu sevimli karakterler aracılığıyla tüketim kültürünün bilinçsizce yaygınlaştığı günümüzde "geri dönüşüm, tamir, sıfır atık ve renklerle ayrılmış atık kutuları" gibi konuları ele alarak atıklardan arındırılmış bir dünya nasıl mümkün olabilir sorusuna cevaplar arıyor.

Oyunda Eylül Soğukçay, Pınar Demiral, Engin Akpınar, Samet Silme, Mehmet Soner Dinç rol alıyor.