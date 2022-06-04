Killa Hakan Öldü mü? Hastalığı Ne? Açıklama Geldi - Son Dakika
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Killa Hakan Öldü mü? Hastalığı Ne? Açıklama Geldi

04.06.2022 12:51
Killa Hakan Öldü mü? Hastalığı Ne? Açıklama Geldi

Ünlü rapçi Killa Hakan'dan üzücü haber geldi. Almanya'nın Berlin şehrinde kariyerine devam eden Killa Hakan'ın yoğun bakıma alındığı açıklandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Türkçe rap dünyasının en eski isimlerinden biri olan Killa Hakan'dan korkutan haber geldi. 49 yaşındaki ünlü rapçi, sağlık durumu nedeniyle sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Killa Hakan'ın son durumuna ilişkin ayrıntılar...

"SAĞLIK DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

Ünlü rapçi Massaka; Killa Hakan'ın son durumunu şu sözlerle açıkladı: "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda olduğu ise henüz açıklanmadı.

Killa Hakan Öldü mü? Hastalığı Ne? Açıklama Geldi

KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir.

Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Bu olay ile Killa Hakan ilk kez hapishaneye girmiştir. Son olarak bir polise ırkçı (Nazi) dediği için 4 ay hapis yatmıştır. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır.

Ayrıca Killa Hakan günümüz Almanyasında çok sosyal işlerle uğraşmaktadır. Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçlamıştır ve bunu Killa Hakan'dan başka hiçbir sanatçı yapamamıştır. Killa Hakan Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müziği ile hayata tutunmayı öğrencilerine öğretmektedir. Killa Hakan, Türk Rap müziğini her gün bir adım daha ilerletmeye devam etmektedir. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir.

Killa Hakan Öldü mü? Hastalığı Ne? Açıklama Geldi
Killa Hakan Öldü mü? Hastalığı Ne? Açıklama Geldi
Killa Hakan Öldü mü? Hastalığı Ne? Açıklama Geldi

YORUMLAR
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Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü rapçi Killa Hakan, yoğun bakıma kaldırıldı Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü rapçi Killa Hakan, yoğun bakıma kaldırıldı Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
Kaynak: Snob Magazin

Kreuzberg, Massaka, Almanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Killa Hakan Öldü mü? Hastalığı Ne? Açıklama Geldi - Son Dakika

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