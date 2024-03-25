Kim Kardashian, Odell Beckham Jr. ile ilişkileri sona ermeden önce çocuk istemiş

Kim Kardashian, Odell Beckham Jr. ile ilişkileri sona ermeden önce "harika genetiklere" sahip olduğu için onunla çocuk istemiş.
43 yaşındaki Kardashian ve 31 yaşındaki NFL yıldızı, kısa süre önce altı aylık ilişkilerini bitirdi.Ancak Kim'in, ilişkilerini bitirmeden önce harika genlere sahip olan atletten bir çocuk yapmayı istediği iddia edildi.
Bir kaynak Cuma günü Life & Style'a şunları söyledi: "Kim, Odell'denbebek sahibi olma fikrini seviyor."
"O harika genetiklere sahip ve bebeğinin ne kadar güzel olacağını hayal edemiyor," diye ekledi.
Odell'in eski kız arkadaşı Lauren Wood ile iki yaşında bir oğlu olan Zydn var.
Kim ve Odell, Eylül ayında flört etmeye başladılar ve 11 Mart'ta Oscar Vanity Fair after party etkinliğinde samimi hareketlerde bulundu.
İlk kez Şubat ayında Las Vegas'taki Super Bowl'da bir arada görüldüler.
Kim Kardashian üç kez evlendi.
İlk olarak, 19 yaşındayken yapımcı Damon Thomas ile evlendi, ardından 2010'da NBA yıldızı Kris Humphries ile 72 günlük bir evlilik yaşadı ve 2014'ten 2021'e kadar Kanye ile evli kaldı.
Kanye'den ayrıldıktan sonra, Cumartesi Gecesi Canlı Yıldızı Pete Davidson ile dokuz ay bir ilişki yaşadı.
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