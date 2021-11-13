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Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin - Son Dakika

Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin

13.11.2021 14:04

Dün akşam yeni bölümüyle yayınlanan Kim Milyoner İster yarışmasında verilen isimlerin içinden hangisinin Yeşilçam filmlerinde kötü adam rolünü oynamadığı soruldu. Yarışmadan çekilen kadın yarışmacının Erol Taş cevabını duyan sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "İyi ki yarışmadan çekildin" ifadelerini kullandı.

Sunuculuğunu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada sorulan Yeşilçam sorusu ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CEVABI BİLEMEYİNCE YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmada "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde genellikle 'kötü adam' karakterini canlandırmasıyla bilinen oyunculardan biri değildir?" sorusu soruldu. Doğru cevabı bilmeyen kadın yarışmacısı ise bütün joker haklarını kullandığı için yarışmadan çekilme kararı aldı. 3 şık arasında kalan yarışmacı doğru cevabın Erol Taş olduğunu düşündüğünü belirtti. Sorunun doğru cevabı ise Nubar Terziyan idi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin

İMİRZALIOĞLU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Erol Taş cevabını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Kenan İmirzalıoğlu da kahkaha atarak "Erol Taş, Yeşilçam'da kötü adam rolü denilince ilk akla gelen isim. İyi ki çekilmişsin" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin

Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, Erol Taş, Yeşilçam, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin - Son Dakika
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