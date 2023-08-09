Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenen yarışmacı 3. soruda elendi - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenen yarışmacı 3. soruda elendi

09.08.2023 15:28

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Esra Doğan, 'O gün' ile başlayan deyimi bilemeyince joker hakkını kullandı. Seyircilere güven ancak yanlış cevap veren yarışmacı, 3. soruda elendi.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Esra Doğan, 3. soruda takıldı. "O gün" ile başlayan deyimi bilemeyince joker kullanan yarışmacı, başarısız oldu.

2 BİN TL KAZANDI

Üçüncü soruda yarışmacının karşısına, "O zamandan beri anlamına gelen ve 'o gün' şeklinde başlayan deyim nasıl devam eder?" sorusu çıktı. Şıklar arasında ise; 'A- O gündür', 'B- Dündür', 'C- Bugündür', 'D- Yarındır' yer aldı. Cevaptan emin olamayan yarışmacı, joker hakkını kullanarak seyirciye sordu. Seyirciler, yüzde 43 oranında 'A- O gündür' şıkkını tercih etti. Yarışmacı da 'A' seçeneğini seçti. Ancak doğru cevap 'C- Bugündür' seçeneği olunca yarışmacı 2 bin TL kazanarak elendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenen yarışmacı 3. soruda elendi
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenen yarışmacı 3. soruda elendi
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Kenan İmirzalıoğlu, Magazin, Son Dakika

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