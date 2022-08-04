Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına uğratan anlar! Soruyu yanlış anlayan yarışmacı 50 bin TL kazandı - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına uğratan anlar! Soruyu yanlış anlayan yarışmacı 50 bin TL kazandı

04.08.2022 11:22

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümü ilginç anlara sahne oldu. 50 bin TL'lik soruyu yanlış anlayarak cevap veren yarışmacı doğru şıkkı bildi. "Hayattaki en büyük şansım bu olabilir. Yanlış anlayarak doğru cevaba ulaştım" diyen genç yarışmacı, 50 bin TL'nin sahibi oldu. İşte Milyoner'in heyecan dolu bölümüne damga vuran o soru...

Sunuculuğunu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yanlış anladığı soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı, Milyoner'e damga vurdu.

50 BİN TL'LİK SORUYU BİLDİ

Milyoner programında yarışmacıya 50 bin TL değerinde "1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 milyon sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Viccei, hangisi için İngiltere'ye geri dönmüş ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır?" sorusu soruldu. Seçenekler arasında 'arabası', 'köpeği', 'eşi', 'kelebek koleksiyonu' yer alıyordu. Yarışmacı, doğru cevabın ilk önce 'köpek' olduğunu düşündü. Ancak sonra çift joker hakkını kullandı ve ilk yanıtı olan 'arabası' cevabı doğru çıktı. Böylece yarışmacı, 50 bin TL'lik soruyu geçti.

KENAN İMİRZALIOĞLU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yarışmacının cevaplarıyla şaşıran İmirzalıoğlu, "Aklında 'köpeği' vardı, 'arabası'na nasıl geçtin?" diye sordu. Yarışmacı ise, hırsızın köpeğinin 22 yıl içerisinde ölmüş olabileceğini ve Latin Amerika'ya kaçtığına göre başka bir sevgili de yapmış olabileceğini, "Başka bir eş imkanı da olmuş olabilir" sözleriyle anlattı.

"YANLIŞ ANLAYARAK DOĞRU CEVABA ULAŞTIM"

Yarışmacının soruyu yanlış anladığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "22 yıl hapis yatıyor, 22 yıl sonra geri dönmüyor. Yanlış anlayıp seni doğruya çıkartan bir soru oldu" şeklinde konuştu. Şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacı ise "Hayattaki en büyük şansım bu olabilir. Yanlış anlayarak doğru cevaba ulaştım" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına uğratan anlar! Soruyu yanlış anlayan yarışmacı 50 bin TL kazandı - Son Dakika


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