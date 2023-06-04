Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyircilerin yüzde 99'unun tercih ettiği soruda elendi - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyircilerin yüzde 99'unun tercih ettiği soruda elendi

04.06.2023 23:33

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışan Serap Kaygısız, seyircilerin yüzde 99'unun tercih ettiği soruda elendi. Yarışmacı, ilk 4 soruya doğru cevap vererek 5. soruda elendi ve yarışmadan çekildi.

ATV'de 23 yıldır yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serap Kaygısız, ilk soruyu cevaplayıp ikinci soruya geçti. Kaygısız'ın karşısına, "Hangisi kalp kalbe karşıdır' atasözüyle eş anlamlıdır?" sorusu geldi.

SEYİRCİLERİN YÜZDE 99'U AYNI YANITI VERDİ

Yanıtından emin olduğunu ancak yine de teyit etmek istediğini söyleyen yarışmacı, 10 saniye kala joker hakkı kullanmak istedi. Soruyu seyirciye soran Kaygısız, oylayanların yüzde 99'unun aynı şıkkı tercih etmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

5'İNCİ SORUDA YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

İlk 4 soruya doğru cevap veren yarışmacı, 7 bin 500 tl değerindeki 5. soruda elendi. "Bering Boğazı hangi ikisini birbirinden ayırır?" sorusuna yanıt vermeyen yarışmacı, 4 soruda kazandığı 5 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi.

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Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyircilerin yüzde 99'unun tercih ettiği soruda elendi - Son Dakika


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