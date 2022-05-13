Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık - Son Dakika

13 Mayıs'ta vizyona giren Kurtuluş Hattı filminin başrollerinde Yusuf Aytekin ve Gülsim Ali ile birlikte Emin Gürsoy, NizamNamidar, Benian Dönmez, Hamdi Erdoğan, Kaan Turgut, Aybike Turan gibi önemli isimler yer alıyor. Çekimleri 2021 yılında yapılan Kurtuluş Hattı'nın müzikleri Zeynep Alasya'ya ait.

Atatürk'ün Nutuk'ta "Kendisine teşekkür etmeyi milli ve vatani görev olarak görüyorum" dediği telgraf memuru Hamdi Bey'in hayatından esinlenen film, posta ve telgraf memurlarının Kurtuluş Savaşı'ndaki özel rollerini perdeye taşıyor.

Selman Kayabaşı'nın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmin konusu şöyle: İstanbul'la Anadolu arasındaki bağı koparmak isteyen işgal kuvvetlerine karşı bir grup vatan sevdalısı gizli bir operasyon yürütür. Cepheden yeni dönen ve yıllardır hasretini çektiği Hilal'e kavuşmak isteyen Hamdi, hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Atatürk'ün Nutuk'ta özellikle teşekkür ettiği telgraf memuru Hamdi Bey'in hayatından esinlenen sarsıcı bir hikaye.