Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık - Son Dakika
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Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık

13.05.2022 18:49
Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık

Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesini konu alan "Kurtuluş Hattı" filminin galası önceki gece Atlas Sineması'nda yapıldı. Yeşil renkteki gala kıyafetiyle büyüleyen filmin başrol oyuncusu Gülsim Ali, "Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren kahramanların anlatıldığı böyle bir filmde rol almak benim için inanılmaz heyecan ve gurur verici." dedi.

13 Mayıs'ta vizyona giren Kurtuluş Hattı filminin başrollerinde Yusuf Aytekin ve Gülsim Ali ile birlikte Emin Gürsoy, NizamNamidar, Benian Dönmez, Hamdi Erdoğan, Kaan Turgut, Aybike Turan gibi önemli isimler yer alıyor. Çekimleri 2021 yılında yapılan Kurtuluş Hattı'nın müzikleri Zeynep Alasya'ya ait.

Atatürk'ün Nutuk'ta "Kendisine teşekkür etmeyi milli ve vatani görev olarak görüyorum" dediği telgraf memuru Hamdi Bey'in hayatından esinlenen film, posta ve telgraf memurlarının Kurtuluş Savaşı'ndaki özel rollerini perdeye taşıyor.

Selman Kayabaşı'nın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmin konusu şöyle: İstanbul'la Anadolu arasındaki bağı koparmak isteyen işgal kuvvetlerine karşı bir grup vatan sevdalısı gizli bir operasyon yürütür. Cepheden yeni dönen ve yıllardır hasretini çektiği Hilal'e kavuşmak isteyen Hamdi, hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Atatürk'ün Nutuk'ta özellikle teşekkür ettiği telgraf memuru Hamdi Bey'in hayatından esinlenen sarsıcı bir hikaye.

Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık
Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık
Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık
Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık

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Kurtuluş Savaşı, Gülsim Ali, Mayıs, Milli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık - Son Dakika


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