Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu kısa film yarışmasında Fahri Kiraz MTAL mansiyon ödülü aldı

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Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu kısa film yarışması ödül töreninde, Fahri Kiraz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mansiyon ödülü aldı.

Yarışma değerlendirme komisyonunun titizlikle seçtiği eserler arasından mansiyon ödülünü kazanan okul, FAKİREGAN isimli kısa filmiyle dikkati çekti.

Fahri Kiraz MTAL Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri İrem Demirezen, Rümeysa Yağız, Asel Aladhami, Ayşe Yılmaz ve Yağmur Çalışkan tarafından çekilen kısa film, birinciliği derecesini elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmıştı. Bu süreçte öğrenciler, Ahilik kültürünü sanat ve estetikle harmanlayarak özgün bir bakış açısı sundukları eserleriyle öne çıktı.

Türkiye Finali Ödül Töreni, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz'ün katılımı ile gerçekleşti. 24 ilden katılan 90 kısa film arasından sıyrılarak mansiyon ödülü alan Fahri Kiraz MTAL öğrencileri, okulun ve şehrin gururu oldu. Bu başarı, öğrencilerin sanata ve estetiğe olan ilgilerini ve yeteneklerini sergilemeleri açısından önemli bir adım oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'nde başarı elde eden Fahri Kiraz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimiz, sadece bir ödül kazanmış olmakla kalmayıp, aynı zamanda Ahilik kültürünün sanat ve estetik yönünü başarıyla yansıttı. Emekleri için geleneklerimizin modern dünyaya taşınmasında ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Sanat, estetik ve kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması, toplumumuzun temel taşlarından olup gençlerimizin bu alanlarda gösterdiği çaba ve başarı bizler için gurur vericidir. Bu tür yarışmalar, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için önemli fırsatlar sunmaktadır." - BALIKESİR