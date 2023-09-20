Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu - Son Dakika

Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu

Son Güncelleme: 20.09.2023 11:45

Yoğun bir konser maratonu bulunan Gülben Ergen, sahnelerden arta kalan vaktini evine ve çocuklarına ayırıyor. Kış aylarında tüketmek için sebze hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, son olarak turşu kurdu.

Konserlerinden kalan vaktini evinde çocuklarıyla geçiren Gülben Ergen, kışın tüketmek için turşu ve sebze hazırlıklarına başladı. "Ünlü de olsa kış hazırlığı yapacaksın" diyen Ergen, yaptığı tüm tarifleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"ENERJİ TURŞUSU"

5,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından günlük yaşantısından paylaşımlar yapan Gülben Ergen, kışın tüketmek için kırmızı biber, taze fasulye ve turşu hazırladı. Sağlıklı beslenmesine dikkat eden Ergen, son olarak kırmızı ve beyaz lahanadan turşu kurduğu anları paylaştı. Ünlü ismin "Çift lahanalı enerji turşusu" notuyla paylaştığı video takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu
Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu

Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Ateşkes ilan edilen Karabağ'da Ermenilerin kabul ettiği şartlar
11:58 Cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisi tüm hislerini anlattı! İşte akıllara durgunluk veren yeni hali
11:53 Karabağ'da ateşkes ilan edildi! Taraflar yarın bir araya gelecek
11:18 Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu
11:05 Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım
10:54 Paşinyan'a medet umduğu Rusya'dan soğuk duş! Ukrayna'ya gönderilen yardımları unutmamışlar
10:44 Pertek Belediyesi'nde 150 milyonluk vurgun iddiası! İmarlı arsa takas edildi
10:27 Ali Koç'tan şampiyonluk totemi! Fenerbahçe'nin maçlarını statta izlemeyecek
10:25 Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, takipçileri ikiye bölündü
10:18 Karabağ cephesinde son durum! İşte 5 maddede dün gece olan bitenin özeti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 13:22:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement