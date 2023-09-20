Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu

Konserlerinden kalan vaktini evinde çocuklarıyla geçiren Gülben Ergen, kışın tüketmek için turşu ve sebze hazırlıklarına başladı. "Ünlü de olsa kış hazırlığı yapacaksın" diyen Ergen, yaptığı tüm tarifleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"ENERJİ TURŞUSU"

5,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından günlük yaşantısından paylaşımlar yapan Gülben Ergen, kışın tüketmek için kırmızı biber, taze fasulye ve turşu hazırladı. Sağlıklı beslenmesine dikkat eden Ergen, son olarak kırmızı ve beyaz lahanadan turşu kurduğu anları paylaştı. Ünlü ismin "Çift lahanalı enerji turşusu" notuyla paylaştığı video takipçilerinden büyük ilgi gördü.