Kısmetse Olur'un Sevilen İsmi Değişimiyle Şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı yarışmaya katılan Hazal Atabek, yeniden gündeme geldi. Hazal Atabek, 1994 yılında Ankara 'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan Atabek, işletmecilik yapmaktadır.

#39;yuva Yıkan Kadın' Oldu mu? İtiraf Etti!

Kaynak: Snob Magazin

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