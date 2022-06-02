Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Tangalı Pozuyla Olay Yarattı! - Son Dakika
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Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Tangalı Pozuyla Olay Yarattı!

02.06.2022 16:51
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Tangalı Pozuyla Olay Yarattı!

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Cansel Çördük, tanga iç çamaşırıyla verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Çördük'ün takipçileri, "Biraz fazla iddialı" ve "Bizi şaşırttın" yorumlarında bulundular. İşte o kareler...

Son yıllarda çok fazla estetik operasyon geçiren Cansel Çördük'ün (27) son fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı.

CESUR POZLARI OLAY YARATTI

Cansel Çördük'ün tanga iç çamaşırıyla verdiği iddialı pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Cansel Çördük'ün bu pozlarını gören bazı kullanıcılar, "Biraz fazla iddialı", "Bizi şaşırttın" ve "Bu platformu çocuklarda kullanıyor, daha dikkatli olmalısın" uyarılarında bulundular.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Çördük, geçtiğimiz haftalarda da göğüs dekolteli bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin iddialı pozunu ve son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.

Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Tangalı Pozuyla Olay Yarattı!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Tangalı Pozuyla Olay Yarattı!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Tangalı Pozuyla Olay Yarattı!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Tangalı Pozuyla Olay Yarattı!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Tangalı Pozuyla Olay Yarattı!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Tangalı Pozuyla Olay Yarattı!

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Kaynak: Snob Magazin

Cansel Çördük, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Tangalı Pozuyla Olay Yarattı! - Son Dakika


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