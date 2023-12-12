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Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu - Son Dakika
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Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Simge Nur Erkoç, yanlış estetiğin kurbanı oldu. Çene kontörü yaptırdıktan sonra yüzünden enjekte edilen sıvı akmaya başlayan Erkoç, doktora dava açtı.

12.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 11:24
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YouTube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün ilk sezon yarışmacılarından Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu. Yüzüne enjekte edilen sıvı nedeniyle zor günler geçiren Erkoç, doktordan şikayetçi oldu.

"SAHTEKARLIĞININ HESABINI SORACAĞIZ"

Instagram hesabından yüzünün son halini paylaşarak isyan eden ve sürecin peşini bırakmayacağını söyleyen Simge Nur Erkoç "Sen ancak üç beş kuruş verip hesap kapattırırsın! Hiç bir yetkisi olmadan bu işlemleri doktorum adı altında sahte belgelerle ben dahil yüzlerce insana bu işlemleri yaptı ve onlarca insanın sağlığını riske attı. H.... S.... hala bu işlemleri yapmaya devam ediyor ve yapmadığını bizi tanımadığını iddia ediyor! Ortalıkta geziyormuş ben onlara son golü atacağım beklesinler diye elinden geleni ardına koyma senin bu sahtekarlığının hesabını sana soracağız" dedi.

"EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI SAĞLAYACAĞIM"

Estetiği özendirdiği için yaptırdığını ancak çok pişman olduğunu dile getiren ünlü isim, "Ben önce dudak dolgusu sonra da Jawline yaptırdım. Benim bu işlemlere ihtiyacım yokmuş ama özentilikten yaptırmıştım. Sen neden insanları dolandırıyorsun, neden sahte belgelerle dolaşıyorsun? Dava açmıştım çok uzadığı için konuyu sosyal medyaya taşıdım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. O doktorun alabileceği en yüksek cezayı almasını sağlayacağım. Yüzümden 3-4 ay boyunca irinler aktı. Bu doktor yüzünden mağdur olan insanlar bana ulaştı. Biri yüzde 75 görme kaybı yaşamış, birinin yüzü çok kötü bir hale gelmiş. Bu cani bunları yapıp hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu
Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu
Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu
Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu
Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu
Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu
Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu
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Son Dakika Magazin Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu - Son Dakika


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