Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ay önce doğan oğlu Kurt Efe'yle poz verdi: "Babalık yakıştı"

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2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğiniz nisan ayında Kurt Efe adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, oğluyla pozlar vermeyi de ihmal etmiyor.

OĞLUYLA POZ VERDİ

İlk kez baba olma heyecanını yaşayan 38 yaşındaki oyuncudan oğluyla ilk fotoğraflar geldi. Başak Dizer, Instagram hesabından eşinin oğluyla 30. gün ve 3. ayında verdiği pozları paylaştı. Baba ve oğlun pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı, "Babalık yakıştı" yorumunu yaptı.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun pozları...