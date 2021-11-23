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Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti

23.11.2021 15:10
Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti

Dizi çekimleri biter bitmez Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer soluğu Bodrum'da aldı. Sevilen çift, Başak Dizer'in hamileliği boyunca koronavirüs sebebiyle Bodrum'da kalacak.

Netflix'te yayınlanacak Aşıklar Bayramı dizisi için Mardin'de bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, çekimler biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı. Başak Dizer'in hamileliği 6 ay boyunca Bodrum'da yaşayacaklar.

HAMİLELİK SÜRECİNDE BODRUM'DA OLACAKLAR

5 yıl önce Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden sevindiren hamilelik haberi geldi. 3 aylık hamile olan Başak Dizer bu süreci rahat geçirmek için Bodrum'a gitti. Tatlıtuğ bu süreçte eşiyle birlikte yürüyüş yaparak destek olacak.

BABALIK HEYECANI HAKKINDA KONUŞTU

Kıvanç Tatlıtuğ, babalık sorusuna,"Çok mutlu olduk. Bu güzel duygumuzu paylaşan sizler başta olmak üzere; tanıdığımız-tanımadığımız herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin" cevabını verdi. Cinsiyet ve isim konusundan da bahseden Tatlıtuğ, "Bu konuda çok yeniyiz. Süreci gözlemleyerek öğreniyoruz. Önce sağlıklı olsun ve sağlıklı gelsin. Cinsiyeti bizim önceliğimiz olmadığı için ismi konusunda da hiç konuşmadık" cevabını vermişti.

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti
Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti
Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti - Son Dakika Magazin


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