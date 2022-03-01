Kıvanç Tatlıtuğ Hamile Eşini Bırakıp Assos'a Gitti - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ Hamile Eşini Bırakıp Assos'a Gitti

01.03.2022 21:26
Kıvanç Tatlıtuğ Hamile Eşini Bırakıp Assos'a Gitti

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in yer aldığı, Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Nuh Boğuldu' filmi sete çıktı. Yakışıklı oyuncu Tatlıtuğ, 7 aylık hamile olan eşi Başak Dizer'i İstanbul'da bırakıp Assos'a sete gitmek zorunda kaldı.

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, bebeklerine kucaklarına almak için gün sayıyor. Nisan başında oğlunu kucağına almaya hazırlanan çift için geri sayım başladı. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ, yeni filmi "Nuh Boğuldu"nun çekimleri için Assos'a gitti.

DOĞUMA KADAR ASSOS'TA KALACAK

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı filmin başrolünü Funda Eryiğit ile paylaşan Tatlıtuğ, dün sete girdi. Senaryosunu Hakan Günday'ın yaptığı Ay Yapım imzalı film, Netflix'te yayınlanacak. Oğlunun doğumuna kadar Assos'ta kalacak olan yakışıklı oyuncu, film için imaj değiştirerek bıyık bırakmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Hamile Eşini Bırakıp Assos'a Gitti - Son Dakika


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