Kıvanç Tatlıtuğ Hamile Eşini Bırakıp Assos'a Gitti - Son Dakika

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, bebeklerine kucaklarına almak için gün sayıyor. Nisan başında oğlunu kucağına almaya hazırlanan çift için geri sayım başladı. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ, yeni filmi "Nuh Boğuldu"nun çekimleri için Assos'a gitti.

DOĞUMA KADAR ASSOS'TA KALACAK

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı filmin başrolünü Funda Eryiğit ile paylaşan Tatlıtuğ, dün sete girdi. Senaryosunu Hakan Günday'ın yaptığı Ay Yapım imzalı film, Netflix'te yayınlanacak. Oğlunun doğumuna kadar Assos'ta kalacak olan yakışıklı oyuncu, film için imaj değiştirerek bıyık bırakmıştı.