Kıvanç Tatlıtuğ, Londra\'ya taşınacağı söylentisini yalanladı

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Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınma kararı aldığı ileri sürüldü. Türkiye'yi terk edeceği söylentisiyle konuşulan Tatlıtuğ'dan yalanlama geldi.

Hakkında çıkan taşınma haberlerini X hesabından yaptığı paylaşımla yalanlayan Kıvanç Tatlıtuğ, "'Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık. Bu haberlere itibar etmeyin. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 2022 yılında Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucağına aldı.