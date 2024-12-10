Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği

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Aşçılık konusunda sıkı eğitimler alama ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki hünerlerini ticarete dökmeye karar verdi.

Özellikle eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe için sık sık mutfağın yolunu tutan Tatlıtuğ, bu tutkusu uğruna servet harcamış ve tam 70 bin Euro'ya aldığı bir fırını evine yerleştirmişti.

TİCARETE ATILIYOR

Şimdilerde hayalini gerçekleştirmeye hazırlanan 41 yaşındaki oyuncunun, yaşamını sürdürdüğü yer olan Göktürk'te restoran açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Tatlıtuğ'un, İngiltere'nin başkenti Londra'da gittiği aşçılık kursunda yaptığı yemekleri de eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a tattırdığı konuşuluyor.