Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra sokaklarında hayranıyla karşılaştığı anlar ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra sokaklarında hayranıyla karşılaştığı anlar ilgi gördü

Haberin Videosunu İzleyin
Kıvanç Tatlıtuğ\'un Londra sokaklarında hayranıyla karşılaştığı anlar ilgi gördü
13.02.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kıvanç Tatlıtuğ\'un Londra sokaklarında hayranıyla karşılaştığı anlar ilgi gördü
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Londra sokaklarında bir hayranı tarafından görüntülendi. Yaşadığı şaşkınlığı kayda alarak paylaşan hayranının anlatımı izleyenleri güldürdü.

Geçen sene Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra'ya yerleştiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu son olarak bir hayranı tarafından Londra'da görüldü. İşletmeci olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranı o anları şöyle anlattı: "Yolda yürüyordum, sağ tarafta Kıvanç Tatlıtuğ'u gördüm. İki kardeşimi yolladım, muhabbet ediyorlar. Keşke dükkana getirebilsek."

Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra sokaklarında hayranıyla karşılaştığı anlar ilgi gördü

Tatlıtuğ, kısa süre sonra hayranıyla birlikte fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra sokaklarında hayranıyla karşılaştığı anlar ilgi gördü

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2024 yıllarının sonlarında yaklaşık 6 aydır süren Londra macerasına Nisan 2025'te ara vermişti. Le Cordon Bleu'de aşçılık eğitimi alan Tatlıtuğ, programı başarıyla tamamladı ve ailesiyle birlikte İstanbul'a dönmüştü. Tatlıtuğ'un yeniden Londra'da görüntülenmesi 'Acaba Londra'ya mı taşındı?' sorusunu akıllara getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra sokaklarında hayranıyla karşılaştığı anlar ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı
Gelin’in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı
Ramazan öncesi marketler harekete geçti Bir üründe fiyat sabitlendi Ramazan öncesi marketler harekete geçti! Bir üründe fiyat sabitlendi

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:29:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra sokaklarında hayranıyla karşılaştığı anlar ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.