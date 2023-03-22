Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Boğa Boğa filminden ilk tanıtım filmi - Son Dakika
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Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Boğa Boğa filminden ilk tanıtım filmi

22.03.2023 14:54

Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in başrollerinde olduğu "Boğa Boğa" filminin ilk fragmanı paylaşıldı. Netflix'te yayınlanacak olan film, 21 Nisan'da izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in paylaştığı Netflix yapımı 'Boğa Boğa' filminden ilk fragman yayınlandı. Filmin yönetmenliğini Onur Saylak, senaristliğini de Hakan Günday üstleniyor.

21 NİSAN'DA YAYINLANACAK

Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul'dan Assos'a taşınan bir çifti oynadığı filmin prömiyeri 42'nci İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan'da yapılacak. Film aynı zamanda festivalin ulusal yarışma bölümünde de yarışacak. Filmin merakla beklenen ilk fragmanı da yayınlandı. Netflix'te izleyiciyle buluşacak olan yapım 21 Nisan'da yayınlanacak.

BOĞA BOĞA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, İstanbullu çift Yalın (Kıvanç Tatlıtuğ) ve Beyza'nın (Funda Eryiğit) yeni bir hayata başlamak üzere Assos'ta bir köye taşınmasıyla başlıyor. Ancak ilk günden itibaren köylüler Yalın'a olumsuz ve tehditkâr biçimde yaklaşır. Çok geçmeden bu tepkilerin şiddeti artar ve bir gün Yalın, bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın'ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.

Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan Boğa Boğa filminden ilk fragman geldi
Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan Boğa Boğa filminden ilk fragman geldi
Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan Boğa Boğa filminden ilk fragman geldi
Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan Boğa Boğa filminden ilk fragman geldi
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Son Dakika Magazin Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Boğa Boğa filminden ilk tanıtım filmi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Boğa Boğa filminden ilk tanıtım filmi - Son Dakika
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