 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi gündem yarattı - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi gündem yarattı

Aile dizisinin başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi son bölüme damga vurdu. İkilinin uçak tuvaletinde hostes tarafından fark edilmesinin ardından yaşananlar ise çok konuşuldu.

29.11.2023 - 11:47,  Güncelleme: 11:53
Abone Ol

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

SAHNELER DİKAKT ÇEKİCİ

Kadrosu şampiyonlar ligini aratmayan Aile dizisi her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizide ikilinin yakınlaştığı sahneler ise dikkat çekiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi ortalığı karıştırdı

SEVİŞME SAHNESİ ÇOK KONUŞULDU

Son bölümde ikilinin uçak tuvaletinde sevişme sahnesi sosyal medyaya damga vurdu. Aslan ve Devin uçak tuvaletinde sevişmek için buluştu buluşmasına ama dar alanda zor anlar yaşandı. Hostes tarafından basılan ikilinin verdiği tepki ise tebessüm ettirdi. Aslan'ın hostesle konuşurken fermuarını çekmesi de izleyicilerin gözünden kaçmadı. İkilinin gündem yaratan sahnesine yorum yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi ortalığı karıştırdı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi ortalığı karıştırdı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi ortalığı karıştırdı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi ortalığı karıştırdı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi ortalığı karıştırdı

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Aile, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi gündem yarattı - Son Dakika


13:04
Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin 'İstanbul' sloganına karşılık verdi Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin "İstanbul" sloganına karşılık verdi
12:56
Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı
12:20
Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum
12:14
Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi
12:10
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik
12:00
Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak
12:00
Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı

Son Dakika
13:04 Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin "İstanbul" sloganına karşılık verdi
12:56 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı
12:20 Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum
12:14 Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi
12:10 Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik
12:00 Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak
12:00 Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı
11:57 AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: Mansur Yavaş imkansızı başardı, batmayacak şirketleri tek tek batırdı
11:55 SPK'dan futboldaki saadet zincirine ilk yorum: Tamamen dolandırıcılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2023 13:34:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi gündem yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement