Kızıl Goncalar Dizisinin Oyuncuları Mert Turak ve Melis Çınar Aşk Yaşamaya Başladı - Son Dakika
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Kızıl Goncalar Dizisinin Oyuncuları Mert Turak ve Melis Çınar Aşk Yaşamaya Başladı

Kızıl Goncalar Dizisinin Oyuncuları Mert Turak ve Melis Çınar Aşk Yaşamaya Başladı

Kızıl Goncalar dizisinin setinde tanışan Mert Turak ve Melis Çınar, birbirlerine aşık oldu. İkili, Cihangir sokaklarında kameralara yakalandı. Turak, basın mensuplarına fotoğrafları silmeleri konusunda ricada bulundu. Dizide ünlü isimler de yer alıyor.

06.05.2024 01:08  Güncelleme: 01:10
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Kızıl Goncalar dizisinin setinde tanışıp sevgili olan Mert Turak ve Melis Çınar aşk yaşamaya başladı.

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Cihangir sokaklarında kameralara yakalanan ikiliden Turak, basın mensuplarına yönelerek, "Neyse, artık oldu... En azından birlikte poz verelim de iyi görünelim. Lütfen, ilk çektiğiniz fotoğrafları siler misiniz?" diye ricada bulundu.

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Mert Turak'ın Naim, Melis Çınar'ın Nadire karakterine hayat verdiği dizide Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Kızıl Goncalar Dizisinin Oyuncuları Mert Turak ve Melis Çınar Aşk Yaşamaya Başladı - Son Dakika

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