Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası yedi. Mahkeme kararı geçen cuma devreye giren dizinin yerine"İslamofobi" belgeseli yayınlanmıştı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili çıkan final yapacağı iddiasının doğru olup olmadığı merak konusu oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanıyordu. Ancak 5 haftalık yasak bu sezonki bölüm sayısını 27'ye düşürdü.
Bu durumda diziyle ilgili final kararının alınması söz konusu olmadığı belirtildi. Dizinin yapımcısı Gold Film'in patronu Faruk Turgut dizinin sonuna kadar arkasında duracaklarını ifade etti.
Son Dakika › Magazin › Kızılcık Şerbeti dizisi bitiyor mu? Konuyla ilgili rahatlatan açıklama - Son Dakika