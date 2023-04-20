Kızılcık Şerbeti dizisi bitiyor mu? Konuyla ilgili rahatlatan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılcık Şerbeti dizisi bitiyor mu? Konuyla ilgili rahatlatan açıklama

20.04.2023 10:27

Bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ün cezaya boğduğu Kızılcık Şerbeti'nin dizisi hakkında yeni gelişme. Final yapacağı ileri sürülen dizinin, yolunda emin adımlarla ilerleyeceği ifade edildi.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası yedi. Mahkeme kararı geçen cuma devreye giren dizinin yerine"İslamofobi" belgeseli yayınlanmıştı.

FİNAL Mİ YAPIYOR?

Tüm bu gelişmelerin ardından Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili çıkan final yapacağı iddiasının doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor! Gelen açıklama herkese rahat nefes aldırdı

32. BÖLÜMDE SEZON FİNAL PLANLANIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanıyordu. Ancak 5 haftalık yasak bu sezonki bölüm sayısını 27'ye düşürdü.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor! Gelen açıklama herkese rahat nefes aldırdı

YAPIMCISI DİZİNİN ARKASINDA

Bu durumda diziyle ilgili final kararının alınması söz konusu olmadığı belirtildi. Dizinin yapımcısı Gold Film'in patronu Faruk Turgut dizinin sonuna kadar arkasında duracaklarını ifade etti.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor! Gelen açıklama herkese rahat nefes aldırdı
YORUMLAR
500
RTÜK'ten ceza alan Kızılcık Şerbeti'ne Aile dizisinden destek RTÜK'ten ceza alan Kızılcık Şerbeti'ne Aile dizisinden destek

Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisi bitiyor mu? Konuyla ilgili rahatlatan açıklama - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Mizah yoluyla Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'dan seçim gecesi videosu
11:15 Erdoğan taklidiyle ünlenen Muhammed Nur Nahya, seçim gecesini canlandırdı
10:49 25 yaşındaki Güney Koreli ünlü şarkıcı Moonbin, evinde ölü olarak bulundu
10:42 Güney Koreli şarkıcı Moonbin evinde ölü bulundu
10:30 Benzin ve motorine dev indirim! Otomobil sahipleri çifte bayram yaşayacak
10:22 Benzin ve motorine büyük indirim! Araç sahipleri bayram edecek
10:15 Arnavutluk'un iade ettiği Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Türkiye'ye getirildi
10:09 Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye getirildi
10:11 Kızılcık Şerbeti dizisi bitiyor mu? Konuyla ilgili rahatlatan açıklama
10:04 Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Gelen açıklama herkese rahat nefes aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2023 11:30:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti dizisi bitiyor mu? Konuyla ilgili rahatlatan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement