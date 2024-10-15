Kızılcık Şerbeti'nde ''üvey anneyle ilişki'' sahnesi! Tepki gelince yayınlamadılar - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nde ''üvey anneyle ilişki'' sahnesi! Tepki gelince yayınlamadılar

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Show TV'nin izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile üvey annesi rolündeki Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin sahneleri büyük ses getirdi. Ancak gelen tepkilerin ardından çekilen o sahne yayınlanmadı.

15.10.2024 16:05  Güncelleme: 16:14
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Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

İZLEYİCİNİN TEPKİSİNİ ÇEKEN SAHNE

Reuyting rekortmeni dizide Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile üvey annesi rolündeki Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin cinsel ilişkiye girdikleri sahne izleyenlerin tepkisini çekti.

ÇEKİLMESİNE RAĞMEN YAYINLANMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; konuyla ilişkili gelen şikayetler üzerine kanalın önlem aldığı ve çekilmesine rağmen o sahnelerin yayınlanmadığı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti\'nde \'\'üvey anneyle ilişki\'\' sahnesi! Tepki gelince yayınlamadılar

Kızılcık Şerbeti, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Televizyon, Magazin, Show Tv, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nde ''üvey anneyle ilişki'' sahnesi! Tepki gelince yayınlamadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Ahlakı iyice bozduklar bu tür kanallar maalesef Ülke Elden gitti toparlamak zoor… artık 54 4 Yanıtla
  • Bu Kim:
    rezillik 41 2 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    ahlak kalmadı bu dizilere bir ayar lazım yoksa türk milletinin kimliği kalmayacak ayıp diye bişey vardı eskiden 32 1 Yanıtla
  • Figen Araz:
    bu dizide ahlaksızlık diz boyu kim kiminle belli degil 21 1 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Ne gariplik var ki bu sahne de. Keşke yayınlansa, başına sansür kabul edilemez. 3 13 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    bu tarz bilgileri yayınlayan kanalları süresiz kapatmak gerek 14 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    Dizi oynarken tesadüfen geçsem ordan benide biriyle sevgili yaparlar..öyle bir dizi..Karakterin yarısı sandalye olmuş diğer yarısıda sandalyeye oturma derdinde. 8 0 Yanıtla
  • H celik:
    Sorsan herkes ayıplar ama reyting te birinci çıkıyor bu tür projeler.akıl alır gibi değil 8 0 Yanıtla
  • ali çakmak:
    izlemeyin o zaman billurlar. 3 3 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    SÜREKLİ ZORLUYOR LAR SINIRI VE ÖZELLİKLE SİNİRLERİ. 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nde ''üvey anneyle ilişki'' sahnesi! Tepki gelince yayınlamadılar - Son Dakika
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