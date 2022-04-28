Kızımdan Sonra Çocukların Dünyasında Daha Yakın Olmak İstiyorum - Son Dakika

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sanatsal etkinliklerde hayalini kurdukları usta sanatçıları misafir ediyor. 'Gençler seslendi ustalar ses verdi' etkinliğinin ilkinde perküsyonun usta ismi Burhan Öçal, öğrencilerin sorularını cevapladı.

İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın işbirliğiyle gerçekleşen etkinlik üç öğrencinin Mozart'ın Türk Marşı'nı çalmasıyla başladı. Etkinliğe; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Milli Eğitim Bakan Danışmanı ve ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Okul Müdürü Aynur Ergür ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

İki yıl önce baba olmanın mutluluğunu yaşayan Öçal, "Kızım olduğundan beri çocukların dünyasına daha yakın olmak istiyorum. Onlara birikimlerimden güzellikler sunmak istiyorum. Ben daha ne kadar yaşayacağım da bu müziği yapacağım bilmiyorum. Hatta iki yaşındaki kızımı bile yetiştiriyorum. Ne olursunuz farkındalık yaratın ve değerlerinizin farkına varın" diyerek sözlerine başladı.

'HAYAL ET ASLA PES ETME'

Müziğiyle fark yaratmayı amaçladığını ve kendisini tekrar etmekten daima kaçındığını belirten Burhan Öçal, "Benim de hayallerim vardı. Hayal olmadan yaşanmıyor. 'Hayal et ve asla pes etme' mottosuyla halen seyahat ediyorum. Şu anda elimde çeşitli ölçülerde 60-70 tane darbuka var. İnsanın karakteri enstrümana da yansıyor. İlk önce kendi kişiliğinizi, karakterinizi tanıyın onu enstrümanınıza yansıtın. Dolayısıyla orada başka bir teknik, sound, hava çıkacak. O ikisini birleştirin, işte o zaman farkınızı görecekler. Şan, şöhret, zenginlik gelip geçer, müzik dünyasında var olmak istiyorsanız yapılmamış olanı yapacaksınız" diye konuştu.

Öğrencilere darbukasıyla müzik ziyafeti sunan Öçal, çocukluk yıllarından müzik hayatına atılışına ve sonraki sürece dair hayatının kesitlerini, dönüm noktalarını öğrencilerle paylaştı.