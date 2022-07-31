Sefo bu kez Körfez'i salladı - Son Dakika
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Sefo bu kez Körfez'i salladı

31.07.2022 09:03
Sefo bu kez Körfez'i salladı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde birkaç gün önce konser veren ünlü rap sanatçısı Sefo, bu kez de Körfez'de sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde birkaç gün önce konser veren ünlü rap sanatçısı Sefo, bu kez de Körfez'de sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Ünlü rap sanatçısı Sefo, Kocaeli'deki konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Sefo'nun bu seferki durağı Körfez ilçesi oldu. Körfez Belediyesi'nin öncülüğünde Yarımca sahilinde düzenlenen etkinliğe her yaştan müziksever katıldı. Saatler öncesinde konser alanını dolduran kalabalık Sefo'nun sahneye çıkmasıyla birlikte, bir anda coşkuya büründü. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi sevenleri ise şarkılara eşlik etti Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçıya plaket verdikten sonra Kocaeli'nin simgelerinden pişmaniye takdim etti.

"Bizim amacımız belediye olarak sizlerin mutluluğunu sağlamak"

Konser esnasında sahneye çıkan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sevgili gençler bugün beni değil Sefo'yu dinlemeye geldiğinizi biliyorum çok fazla vaktinizi almayacağım. Bu akşam büyük bir coşku ve heyecan var. Bizim amacımız belediye olarak sizlerin mutluluğunu sağlamak bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, gururumuzsunuz" dedi.

Konserde fenalaşanlar oldu

Yoğun ilgiyle takip edilen konserde kalabalıktan bunalan bir genç kız fenalaştı. Durumu fark eden vatandaşların sağlık ekiplerine olayı haber vermesi üzerinde konserde hazır halde bulunan ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kızı ambulansa aldı. Bir süre sonra kendine gelen genç kız kalabalığa girmeden konseri izlemeye devam etti.

Sefo'nun başka bir hayranı ise ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Fakat Sefo'nun yanına kadar gidemeden görevliler tarafından sahneden indirildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Sefo, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sefo bu kez Körfez'i salladı - Son Dakika

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