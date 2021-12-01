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Komedi sevenlere müjde! Aykut Enişte 2 geliyor - Son Dakika

Komedi sevenlere müjde! Aykut Enişte 2 geliyor

01.12.2021 09:56
Komedi sevenlere müjde! Aykut Enişte 2 geliyor

'Aykut Enişte 2'nin galası önceki gün gerçekleştirildi. 3 Aralık'ta vizyona girecek olan komedi filminin başrollerinde Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz ve Melis Babadağ yer alacak. Filmde Hakan Yılmaz 'Talat' karakterine hayat verecek.

'Aykut Enişte 2'nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin gibi oyuncular yer alıyor.

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENDİ

Filmi iki yıldır pandemi nedeniyle gösterime çıkaramadıklarını söyleyen Cem Gelinoğlu, "Özlemişiz böyle bir kalabalığı görmeyi. İki yıldır pandemi nedeniyle filmi çıkaramadık, büyük emeklerle gönlümüzü koyarak çektik. İlki çok sevilmişti, ikincisi de insanların gönlünde yer bulsun diye düşündük." dedi.

3 ARALIK'TA SİNEMALARDA

Yönetmen Onur Bilgetey, seyirciler istediği için filmin ikincisi çektiklerini anlatıp, "Elimizden geleni yaptık. İlk filmi sevenlerin bunu da seveceğini düşünüyorum. 3 Aralık'ta herkesi sinemalara davet ediyoruz. Güzel bir kadro kurduk. İkinci filmi çekmek hem senarist hem de yönetmen açısından zor oluyor çünkü ilki çok sevildiği için baskı oluyor." ifadelerini kullandı.

'BUNDA BEN NİYE YOKUM'

Komedi sevenlere müjde! Aykut Enişte 2 geliyor

Projede Atabey Ailesi'nin eski eniştesi "Talat" karakterini canlandıran Hakan Yılmaz, ilk filmde yer almadığını ancak ikincisine nasıl dahil olduğunu esprili bir dille anlattı.

Ünlü oyuncu, "İlk filmde izleyiciydim, sonra 'Ben bunda niye yokum?' diye sinir oldum ve ikinciye girdim. Sağ olsunlar güzel bir dünya kurmuşlar. Ben kıyafetimi giyip, laflarımı söyledim. Bu filmle seyircinin aklını alacağız. Umarım herkes evine çok memnun dönecek filmi izledikten sonra." şeklinde konuştu.

Komedi sevenlere müjde! Aykut Enişte 2 geliyor

Cem Garipoğlu, Hakan Yılmaz, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Komedi sevenlere müjde! Aykut Enişte 2 geliyor - Son Dakika Magazin


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