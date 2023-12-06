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Komedyen Gözde Karakaya'dan özel hayat itirafı: Milf oldum, 2000'li çocuk beni evine çağırdı - Son Dakika
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Komedyen Gözde Karakaya'dan özel hayat itirafı: Milf oldum, 2000'li çocuk beni evine çağırdı

BKM Mutfak'ta sahneye çıkan komedyen Gözde Karakaya gösterisinde kendisinden yaşça küçük insanların kendisiyle ilişki yaşamaya çalıştığını anlatarak ''2000'li çocuk beni evine çağırdı. Sonra da bana bir resim göndermiş meğer organları gelişimini tamamlıyormuş'' dedi.

06.12.2023 - 15:31,  Güncelleme: 15:43
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BKM Mutfak'ta sahneye stand-up gösterisi sunan Gözde Karakaya isimli komedyenin cinsel hayatıyla ilgili anlattıkları ağızları açık bıraktı. Z kuşağın kendisine yazdığını söyleyen komedyen, "2000'li çocuk beni evine çağırdı" dedi.

"ERKEK KOMEDYENLER BANA MİLF DİYOR"

Gösteri esnasında özel hayatından bahseden Karakaya, "Bu arada kendimle alakalı bir şey söylemem lazım. Ben geçen sene Milf oldum. Erkek komedyenler bana Milf demeye başladılar. Aslında ben 2019'da şartları sağlıyordum. Yani çocuğum vardı zaten 35 yaş üstündeydim. Ama yeni oldum; 30 kilo verdim ondan herhalde. Bana hepsi demiyor bu arada. Belli bir yaşın altındakiler ergenliğini internette geçirebilmiş, şanslı, hayal gücü yüksek olanlar milf diyor. Benim için de değişik bir süreç. İlk kez Z kuşağı bana yazıyor. Şaşkınım" dedi.

Komedyen Gözde Karakaya'dan özel hayat itirafı: Milf oldum, 2000'li çocuk beni evine çağırdı

"2000'Lİ ÇOCUK BENİ EVE ÇAĞIRDI"

23 yaşındaki bir gencin kendisine yazdığını söyleyen komedyen, "Geçen sene 2000'li bir çocuk beni eve çağırdı. Ne yapacağız bir seninle? Ne yapacağız slime mı yapacağız? 'Çen beni mi ç.kicen' demek istiyorum. Ama demedim ama ima ettim. Ertesi gün bana bir resim göndermiş. Ben 2000'lileri ergen zannediyordum meğer organları gelişimini tamamlıyormuş" şeklinde konuştu.

Komedyen Gözde Karakaya'dan özel hayat itirafı: Milf oldum, 2000'li çocuk beni evine çağırdı
Komedyen Gözde Karakaya'dan özel hayat itirafı: Milf oldum, 2000'li çocuk beni evine çağırdı
YORUMLAR (1)
  • Selim Kayisi: Neden espri yaptığını sandığı zamanlarda bir noktaya bakıp kafasını sallabaş gibi sallıyor? Ablacım komik değilsin ayrıca evet MİLF olmaya hak kazanmışsın. Cevap Yaz 39 3
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Komedyen Gözde Karakaya'dan özel hayat itirafı: Milf oldum, 2000'li çocuk beni evine çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komedyen Gözde Karakaya'dan özel hayat itirafı: Milf oldum, 2000'li çocuk beni evine çağırdı - Son Dakika
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