"İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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"İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi

25.08.2022 18:06

Şarkıcı Gülşen, konserinde imam hatipli bir kişiye yönelik kullandığı, "İmam hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da adliyeye gitti.

Konserlerindeki kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'in nisan ayındaki bir sahnesinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinde yerini alan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

Halkı aşağılama suçundan gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi

BUGÜN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

Halkı aşağılama suçundan gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gülşen, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da kameralara yansıdı. Çolakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeye girdi. Gülşen'in adliyedeki işlemlerinin bitmesinin ardından savcının kararı beklenecek.

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Son Dakika Magazin 'İmam hatip' sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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